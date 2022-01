10 enfants, agés de 6 à 16 ans vont avoir l'occasion de s'essayer cette année, à l'école... sans rien. Pas de prof, pas de cours, pas de contrôles, donc pas de notes... Seuls des accompagnateurs adultes veillent sur eux, sans faire le travail des enseignants pour autant.



Développer l'autonomie, par l'autodidactisme. Développer ses propres expériences seul, afin de vivre livré à soi-même. A chacun son rhythme et sa manière de travailler, ils sont mis en situation directe, comme dans la vie. Ainsi sont les principes de cette nouvelle école.



Elle est fondée sur le modèle américain "Sudbury Valley School", créé aux Etats-Unis il y a 50 ans où les élèves apprennent par eux même, et prennent en main leur apprentissage.



N'ayant pas obtenu de subventions, cette école est contrainte d'être privée, et revient à 25 euros par jour et par enfant. Soit environ 4500 euros par an.



La rentrée aura lieu lundi 5 septembre.