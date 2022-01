Hockey: les Dragons de Rouen terminent leur préparation par une nouvelle victoire

C'est donc un carton plein pour les Jaunes et Noirs en préparation. En effet, les joueurs de Fabrice Lhenry ont disputé quatre matchs amicaux contre Caen (Calvados) (victoire 5-1 et 7-0) puis contre Epinal (Vosges) (4-0) avant cette dernière rencontre remportée aux tirs aux buts.

Début de match réussi

Le match débute plutot bien pour les Rouennais qui, sur leur première supériorité numérique, ouvrent le score par un slap ravageur d'Olivier Dame-Malka qui trouve la lucarne du portier Canadien dès la 4ème minute.

Il faudra une dizaine de minutes aux visiteurs du jour pour égaliser par Lemay. Le premier tiers se termine sur ce score de parité 1-1.

Un 2ème tiers moins productif



Dès le retour de la pause, la pression se fait plus forte côté Quebec et c'est logiquement que les Québecois prennent l'avantage dans la partie par Asselin au bout de 26 secondes de jeu seulement. Les visiteurs continuent de dominer ce début de deuxième tiers mais c'est le défenseur Rouennais Mark Matheson qui fait preuve d'opportunisme pour envoyer un palet qui traine dans le slot dans le but adverse pour l'égalisation (2-2).

Toujours dominés par leur adversaire du jour, les Normands encaissent un 3ème but sur un rebond laissé par Dany Sabourin (qui sera d'ailleurs remplacé par Quentin Papillon à l'issue de ce 3ème but) dans la palette de Asselin pour le 3-2. SUr un one-timer dans le dernière minute de jeu, c'est le jeune Jerémy Delbaere qui égalise à 3-3.

Une décision aux tirs aux buts

Le dernier tiers sera un peu plus en faveur des Dragons qui prennent l'avantage sur un 4ème but "familial" sur un lancer de Patrick Koudys bien dévié par son cousin Dan Koudys 4-3.

Les joueurs de Fabrice Lhenry semblent tenir la victoire mais les Canadiens égalisent par Lefevre en supériorité numérique à trois minutes de la fin du match.

Il n'y aura pas de prolongations dans ce match amical mais juste une séance de tirs aux buts pour départager les deux équipes et les deux premiers tireurs Matt Hussey et François-Pierre Guenette convertissent leur lancer pendant que les deux Québecois échouent.

Avec sept absences (les six internationnaux Français et Marc-André Thinel toujours blessé), les Rouennais ont fait bonne figure avant d'aborder le prochain match de Champions Hockey League mardi 6 septembre prochain sur l'Ile Lacroix face à Davos.

A LIRE AUSSI.