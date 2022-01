Le clip, coréalisé par Julien Doré et Brice VDH, voit le chanteur rejoindre à moto la belle blonde au bord d'un lac. L'actrice américano-canadienne n'apparait qu'en fin de vidéo où elle enlace le chanteur.

L'album "&" succédera à "LOVE" sorti en 2013 et et qui contenait notamment les tubes "Paris-Seychelles" et "Chou wasabi" (en duo avec Micky Green).