L'Agenda en Normandie : mardi 30 août

MANCHE

Ce samedi participez au forum des Associations 2016 et aux Portes-ouvertes de la Communauté de Communes de Périers. Plus de 25 associations vous présentent leurs activités. N'hésitez pas à venir les découvrir et pourquoi pas essayer ! Toute la matinée, la Communauté de Communes Sèves-Taute vous ouvre ses portes. Découvrez les locaux, les différents services et activités qui vous sont proposés.

Dans le cadre de la 9ème édition du festival les Manchoiseries à Monsturvent, réservez votre samedi pour une soirée spéciale en cloture de l'événement. Vous profitez de concert et il y aura des surprises. Retrouvez les infos sur lesmanchoiseries.wordpress.com

CALVADOS

Pendant les vacances, on oublie tout ou presque. Profitez de ce moment de liberté pour faire attention à notre environnement. Échanger et obtenir des conseils sur le tri, le recyclage, le compostage. Dans le cadre de « troc ton livre », rapporter, échanger et prenez des livres demain place du marché rue de Bayeux à Caen tout au long de la matinée.

Dimanche à Caen, c'est le traditionnel triathlon organisé par le club Caen Triathlon. Les 3 épreuves traditionnelles du triathlon sont l'enchaînement de natation, vélo et course à pied. Toutes les informations pour participer à cette journée du 4 septembre sont à retrouver sur le site du club Caen Triathlon.

Profitez d'Espaces Terrasses à Caen jusqu'à ce mercredi 31 août avec l'association "Cœur de Caen Commerces". Des transats, des parasols, des tables et des chaises sont installés place Saint-Sauveur, place de la République et dans les Fossés du Château pour vous détendre avant la grande rentrée des classes.

ORNE

Demain Le Comité d'organisation des Foulées du terroir organise une réunion d'information et d'organisation pour la 12e édition qui se déroulera le 4 septembre. Si vous souhaitez rejoindre le comité et apporter votre aide sur les sites de Livarot et Vimoutiers, vous êtes les bienvenues dès 19h rue du PerréHall du pays d'Auge à Vimoutiers.

Demain, rendez-vous de 10h à 19h à la salle ASPTT d'Argentan pour une grande journée « portes ouvertes » à l’occasion de la reprise des activités. L'occasion de renouveler votre adhésion ou de vous inscrire pour la nouvelle saison pour pratiquer de nouvelles activités, comme le sport santé.