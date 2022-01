Orne : Grand Comice d'arrondissement à Tinchebray

Pendant deux jours de nombreuses festivités et animations seront proposées. Samedi 3 septembre dès 10h : concours d'animaux, courses d'ânes, ferme ouverte pour les enfants et restauration sur place. Dimanche 4 septembre dès 14h : défilé de 13 chars sur le thème des comédies musicales, 800 figurants, plusieurs groupes musicaux dont des musiques bretonnes et brésiliennes, défilé du soir et final par des bouquets de feux d'artifice.

Entrée et parking gratuits.

Ecoutez, Jacques Besnard, Commissaire Général du Comice 2016 :