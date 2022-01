Paris (France) (AFP). 14 départements en vigilance orange pour un court épisode de canicule

La vigilance orange concerne les départements de l'Ile-de-France ainsi que l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, la Marne, le Nord et l'Yonne.

Dans ces régions, 32°C ont été relevés mardi après-midi à Auxerre, 31°C à Paris, 30°C à Troyes et Dunkerque, et 28°C à Charleville-Mézières.

C'est dans l'Ouest et le Sud-Ouest qu'il a fait le plus chaud: 34°C à Rennes, 35°C à Nantes, Cognac et Bordeaux et 36°C à Mont-de-Marsan.

"L'épisode de canicule qui se met en place ce mardi dans l'après-midi va s'étendre jusqu’à au moins vendredi", prévoit Météo-France.

Les températures minimales devraient se situer "entre 18 et 20 degrés" et les maximales "entre 35 à 38 degrés".

"Cet épisode de canicule sera particulièrement sensible dans les zones urbaines avec des températures minimales dépassant les 20 degrés", soulignent les prévisionnistes.

Dans un communiqué, la Direction générale de la santé a alerté sur "les risques associés aux fortes températures et rappelle les précautions à prendre": boire régulièrement de l'eau sans attendre d'avoir soif, éviter les efforts physiques notamment.

La DGS recommande "aux personnes qui reviennent de vacances d’être particulièrement vigilantes dans les transports, notamment en prévoyant d’emporter pour tout déplacement en voiture ou en train des quantités d’eau suffisante".

Des actions de prévention et de gestion sont déjà mises en oeuvre, notamment la mobilisation des établissements accueillant des personnes âgées et en situation de handicap, ainsi que celle des associations et services publics locaux pour permettre l’assistance aux personnes isolées et/ou à risque, souligne la DGS.

Elle précise que la plateforme téléphonique d'information "Canicule", accessible au 0800 06 66 66 est activée pour l’ensemble du territoire à partir du mercredi 24 août à 9 heures (appel gratuit depuis un poste fixe en France, de 09H00 à 19H00) pour répondre aux questions et informer sur les recommandations sanitaires à suivre en période de fortes chaleurs.