Paris (AFP). Nouvelle journée de canicule pour un samedi classé rouge sur les routes

La vigilance orange Canicule concernait toujours 43 départements, entre le Sud-Ouest et le Nord et l'Est du pays, mais avec un risque d'ondées et d'orages sur le Nord et le Nord-est du pays, a annoncé Météo France.

De nouveaux records de chaleur pour une fin de mois d'août ont été battus vendredi, notamment à Metz (36,9° effaçant les 34,8° du 30 août 2015), Strasbourg (36° battant les 34,7° du 28 août 1992) ou Dijon (34,9° contre 34,8° le 26 août 1926).

"La journée de samedi s'annonce comme l'une des plus chaudes de cet épisode de canicule", a prévenu Emmanuel Demaël, prévisionniste à Météo France. "On atteindra localement les 36 à 37 degrés sur une large partie centrale du pays et dans le Sud-Ouest", a-t-il précisé à l'AFP. Entre 35 et 36 degrés sont notamment attendus à Paris.

Les températures atteindront 32 à 36 degrés sur la plupart des régions, 21 à 26 degrés sur la pointe bretonne et les côtes de la Manche, 26 à 32 sur les plages de l'océan et de la Méditerranée. La vague de chaleur qui touche le pays devrait prendre fin dimanche, des orages et averses rafraîchissant l'atmosphère.

"Dimanche, dès 6H00 les régions Centre et Ile-de-France ne seront certainement plus en vigilance orange et dès 10H00 tout le pays sera certainement sorti de la canicule", a précisé Emmanuel Demaël, même si des températures de plus de 30 degrés sont attendues sur une frange est et de 28 degrés sur la région parisienne et le Centre.

- Pic de circulation et chaleur -

Avant cette amélioration, la prudence restait de mise samedi notamment sur la route où la chaleur écrasante compliquait une journée classée rouge, avec un pic de circulation attendu entre 12H30 et 13H00.

Sur l'autoroute, des messages de prévention étaient diffusés sur les panneaux lumineux et sur les radios d'autoroute (107.7), incitant les conducteurs à s'hydrater, et à s'arrêter fréquemment pour se reposer. Des prospectus de prévention sur les effets de la canicule étaient par ailleurs à disposition sur les aires de services, selon le ministère de la Santé.

Dans les grandes agglomérations, où la chaleur est plus intense, les habitants cherchaient la fraîcheur dans les parcs ou au bord de l'eau.

A Paris, les pompiers ont relevé une centaine de cas d'hyperthermie depuis le début de l'épisode, sans déplorer de cas très graves car "les gens appellent très rapidement". Les pompiers y voient les effets des messages de prévention et de vigilance.

Le ministère de la Santé a notamment mis en place un numéro vert sur la canicule, le 0800 06 66 66, accessible tous les jours de 9h00 à 19h00 (appel gratuit depuis un poste fixe en France) pour répondre aux questions et informer sur les recommandations sanitaires à suivre en période de fortes chaleurs.

Dans la capitale, la mairie de Paris a maintenu samedi la diffusion de messages de prévention ainsi que ses mesures de gratuité – Vélib’, Autolib’, stationnement résidentiel.

La mairie de Paris avait également demandé vendredi au préfet de police des mesures de contournement de l’Ile-de-France pour les poids-lourds de transit et une réduction de la vitesse maximale autorisée sur les grands axes, pour lutter contre le pic de pollution.

L'épisode de canicule, exceptionnel par sa durée et son aspect tardif, selon Météo France, a été provoqué par un anticyclone de haute altitude bloqué sur une vaste région allant du Maroc à l'Allemagne, et barrant l'air frais qui pourrait venir de l'Atlantique.