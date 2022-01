Deux enfants de 12 et 15 ans interpellés après le casse d'un collège du Calvados

L'effraction a été constatée dans la nuit du lundi 22 au mardi 23 août 2016, peu après minuit et demi, dans ce collège de Bretteville-sur-Odon (Calvados). Un automobiliste a prévenu la police après avoir constaté de la lumière dans l'établissement...

Ils volaient une table de mixage et un haut-parleur

Les forces de l'ordre ont interpellé deux jeunes de 12 et 15 ans qui ont forcé l'entrée pour voler du matériel de son : une table de mixage et un haut-parleur... Le plus âgé a été mis en garde à vue. Ils feront l'objet d'une convocation pour des mesures de réparation pénale.

