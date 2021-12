Calvados : il détenait du matériel militaire dans son garage

Un homme âgé de 33 ans comparaissait le jeudi 18 août 2016 devant le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour usage de stupéfiants et détention illégale d'armes et de munitions. A l'occasion d'une enquête concernant un trafic de stupéfiants, les policiers remontent jusqu'à un homme en possession de 50g de cannabis à son domicile de Bons-Tassilly (Calvados), au sud de Caen. Il en reconnaît l'achat à un dealer pour la somme de 400 euros.

Matériel de guerre

L'individu louant un garage à Caen, une perquisition y est menée. Et c'est du matériel de guerre qui va y être découvert : armes et munitions (fusil 22 long rifle, pistolet automatique, ainsi que 46 cartouches 7,65). A la barre le prévenu s'explique : "J'ai effectué ces achats sur Paris, ça se vend facilement".

Acheté à Clignancourt sous le manteau

"A Clignancourt, j'ai pu me procurer le pistolet et les munitions sous le manteau", poursuit-il. "A l’époque, j'avais des histoires avec quelqu'un d'armé, j'avais reçu des menaces de mort. Alors, au cas où... Quant à la carabine, elle appartient à un copain qui voulait s'en débarrasser".

"Votre casier judiciaire a atteint sa cote d'alerte !"

12 mentions apparaissent dans son casier judiciaire, ce qui fait dire au ministère public, qui requiert six mois de prison ferme : "Votre casier judiciaire a atteint sa cote d'alerte !" Stupéfiants, vols, recels, la plupart émanant du tribunal pour enfants. La défense fait remarquer que la carabine est rouillée et que le pistolet est pratiquement devenu une arme de collection. De plus, on ne peut pas dire que ce matériel, détenu à plus de 25 km de chez le prévenu, puisse représenter un danger.

Clémence de la cour

Au regard de ces arguments, de la réinsertion du prévenu, devenu chef d'entreprise et père de famille, la cour se montre clémente : 100 jours amende à 15 euros par jour. Les armes sont évidemment confisquées. Ce qui n’empêche pas le président de conclure : "C'est tout juste si on ne doit pas s'excuser de votre assignation à cette audience !"

