L'Agenda en Normandie : mardi 23 août

Tout ce week-end, le moto club de Saint-Lô organise un grand rassemblement de motards au parc des expositions. Au programme de cette 32ème édition : bénédiction des motos, spectacles d'acrobaties et torches humaines à moto. Le défilé dans le centre-ville se tiendra à 21h et il sera suivi de concerts avec le groupe Hygiaphone Tribute to Telephone et Manu Bakar chante Renaud. Une participation de 10€ sera demandée aux motards. Les spectacles sont gratuits.

Tout ce week-end, le manoir de Courboyer se changera en machine à voyager dans le temps avec de nombreuses animations, des ateliers et des spectacles gratuits. Au programme : vélo-smoothie, véhicules électriques, chevaux percherons, modes de vie, musique et danses Renaissance. Rendez-vous, samedi et dimanche, à La Maison du Parc. Entrée et animations gratuites.

Dimanche, sur l'Hippodrome du Mont-Saint-Michel, venez assistez à la 9ème édition de démonstrations d'attelage proposée par l'association Attelage de la Baie. Deux épreuves seront présentées. C'est ce dimanche dès 10h, l'entrée est gratuite. Retrouvez les infos ICI