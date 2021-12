Moscou (AFP). Syrie: Moscou et Washington proches d'un accord sur Alep

"Nous sommes dans une phase très active des négociations avec nos partenaires américains (...) et en contact quasi permanent avec Washington", a affirmé M. Choïgou lors d'une interview retransmise à la télévision russe.

"Nous avançons étape par étape vers une configuration -- et je ne parle ici que d'Alep -- qui nous permettra de trouver des cibles communes et de commencer à nous battre ensemble pour que la paix s'instaure sur cette terre qui souffre depuis longtemps", a-t-il ajouté.

La bataille d'Alep, la plus importante depuis le début du conflit en Syrie en 2011, est cruciale pour le régime comme pour les rebelles. Les deux adversaires y ont massé des troupes et tentent de s'emparer de la deuxième ville du pays, divisée depuis 2012 entre quartiers rebelles à l'est et quartiers prorégime à l'ouest.

La Russie, qui soutient l'armée syrienne par une campagne de bombardements aériens, a proposé d'instaurer une "pause humanitaire" quotidienne de trois heures à Alep afin de permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Elle craint toutefois que celle-ci ne permette aux rebelles de se réapprovisionner en combattants et en matériel.

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a reconnu lundi que cette fenêtre de trois heures ne serait "pas suffisante" pour permettre d'améliorer la situation humanitaire à Alep.

Moscou et Washington se sont mis d'accord en juillet après une visite du Secrétaire d'Etat américain John Kerry dans la capitale russe sur une coopération accrue en Syrie afin de sauver la trêve et combattre les jihadistes, mais les modalités concrètes de cette coopération n'ont pas été rendues publiques.