Lyon (AFP). Lyon: déjà attendu au tournant

L'OL assure avoir digéré la déconvenue subie lors du premier match de la saison, alors qu'il abordait ce rendez-vous avec l'espoir d'accrocher le PSG, sinon de le battre.

"Nous avons pris une bonne claque contre Paris. Nous avons beaucoup échangé sur cette défaite. Maintenant, je pense que nous sommes prêts à affronter Nancy mais ce sera un match difficile comme l'ensemble des 38 rencontres" de la saison, prévient l'entraîneur Bruno Genesio.

"Cela a été dur après Paris car nous n'avons pas existé mais il faut digérer. Le score aurait pu être beaucoup plus lourd. Espérons que c'est un mal pour un bien car en Ligue des Champions, nous affronterons des adversaires de ce calibre", souligne, quant à lui, le milieu et capitaine Maxime Gonalons.

"Nous avons digéré mais ce n'est pas le plus important. C'est surtout de voir pourquoi nous avons été surclassés sur cette rencontre. On peut perdre mais c'est plus embêtant dans les conditions dans lesquelles cela s'est produit", reprend Genesio.

"Nous devons tirer les enseignements de chaque mauvais résultat en espérant que cela se produise le moins souvent possible cette saison. C'est ce que nous nous sommes attachés à faire cette semaine au travers du travail vidéo et sur le terrain", ajoute-t-il encore.

La volonté de rivaliser avec le Paris Saint-Germain demeure, surtout celle de réduire l'écart qui séparait l'ogre de la capitale de l'Olympique lyonnais, 2e l'an dernier avec 31 points de retard.

Mais l'OL sait aussi que ses adversaires directs sont ailleurs pour la qualification directe en Ligue des Champions, l'ambition majeure du club.

"La claque reçue peut donner le sentiment qu'il y a Paris et les autres. Mais l'important est de faire le maximum, réduire l'écart et nous verrons au fil de la saison. Le football est fait de surprises et d'imprévus. Si nous pouvons faire mieux que rivaliser avec le PSG, nous ne nous priverons évidemment pas. Nous sommes des compétiteurs", assure Genesio.

- Gagner à Nancy -

"Au vu de notre effectif, de notre nouveau stade, du centre technique qui est désormais le nôtre, des moyens mis en oeuvre, nous devoir avoir des objectifs élevés sans oublier d'être lucides", juge-t-il aussi alors que les finances du groupe vont être renforcées par l'apport de 100 millions d'euros d'un fonds d'investissement chinois.

Désormais, l'OL est tourné vers la réussite du déplacement à Nancy.

"On sait l'importance de bien débuter mais nous évoluerons aussi sur un terrain synthétique que l'on apprécie pas forcément. Il faut reprendre les bonnes choses faites durant la préparation et gagner, car c'est le plus important", note Gonalons.

Bruno Genesio ne fait pas mystère de sa volonté d'aligner la meilleure équipe possible. Ce sera donc avec Alexandre Lacazette, sorti à la mi-temps du Trophée des Champions et ménagé en début de semaine.

"Il est apte", confie l'entraîneur, prudent face à la dynamique qui anime souvent les promus en début de saison.