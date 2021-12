Hockey: premier match amical et première victoire pour les Dragons de Rouen

C'est donc après trois semaines de préparation intensive que les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont disputé leur premier match amical de la saison face à un club également Normand Caen (Calvados) qui évolue dans la division inférieure à celle des Dragons pour une victoire assez large 5-1.

Une domination constante

Ainsi ce sont Sacha treille et Dan Koudys qui sont les premiers buteurs lors du premier tiers temps alors que côté Caennais c'est Palis qui réduit la marque à 2-1 à la fin du premier tiers.

Dans le second tiers temps, c'est François-Pierre Guenette qui donne le break aux Jaunes et Noirs et dans le troisième tiers-temps ce sont Matt Hussey et Marc-André Thinel qui concluent le travail de ce premier match de remise en jambes avant les futures écheances importantes.

Déjà du lourd au pogramme

Au programme des prochains matchs, les Dragons de Rouen se rendront à Epinal pour un nouveau match amical mercredi 17 août prochain avant de disputer un premier match de Champion's Hockey League sur la glace de Davos vendredi 19 août puis à Stockholm dimanche 21 août.

