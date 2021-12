Natation à Rouen, Logan Fontaine a tout d'un futur champion

A 17 ans, Logan Fontaine a remporté l'épreuve du 7,5 km des championnats du monde junior d'eau libre le samedi 16 juillet 2016, à Hoorn aux Pays-Bas. Où il s'impose devant deux Américains. Poussé dans le grand bain depuis tout petit, il est est passionné de natation. Il a certainement attrapé ce virus de sa mère et de son père, respectivement entraîneur et maître-nageur. Nageur du club des Vikings de Rouen (Seine-Maritime), Logan Fontaine allie tout au long de l'année sa passion de la natation et les études. Dans un peu plus d'un mois, il rentre en Terminale S au lycée Val de Seine, à Grand-Quevilly :

J'ai des horaires aménagés pour pouvoir m’entraîner. C'est compliqué d'allier sport et études, surtout cette année où j'ai manqué beaucoup de cours pour me rendre aux compétitions.

Pour le moment, tout lui réussit, et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. En septembre, outre la rentrée des classes, il va participer en Italie, à Piombino, aux championnats d'Europe junior où il va "tenter d'aller chercher un deuxième titre continental. C'est faisable. Je vais tout faire pour."

Très doué, il voit encore plus loin. En 2017, le natif de Deauville souhaiterait se frotter aux adultes en participant au championnat du monde senior sur 10 km. "Il s'agit d'une autre concurrence, avec d'autres critères de sélection plus difficiles. Je vais m’entraîner dur".