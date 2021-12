Géologie : sur les traces du passé aux falaises des Vaches noires

Les falaises des Vaches Noires sont un site naturel long de 5 km situé sur la Côte Fleurie, entre les stations balnéaires de Houlgate et Villers-sur-mer. Au pied des falaises, les rochers sont recouverts d'algues sombres et évoquent ainsi des troupeaux de vaches, donnant de fait son nom au lieu.

Un site datant du Jurassique

La zone est un site paléontologique de premier plan puisque les falaises, hautes de 110 mètres, dévoilent une succession d'argiles, de marnes et de craie. À marée haute, les vagues viennent se briser le long des rochers, laissant se dégager des fossiles très variés. On peut retrouver des traces de fossiles datant d'il y a plus de 150 millions d'années. À marée basse, de la plage de Villers-sur-mer jusqu'à Houlgate, profitez du rivage pour vous promener le long des falaises et tenter de reconnaitre ces fossiles.

Pratique. Visites guidées possibles avec l'Office du tourisme de Villers-sur-mer, à partir de 5€ pour les adultes, 3,5€ pour les enfants. Tél. 02 31 87 01 18.