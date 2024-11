DIRECT. Normandie : prise d'otages dans une église de Saint-Etienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime

Le parcours d'Adel Kermiche - 19 ans - Terroriste

Le procureur de la République de Paris, François Molins, a détaillé l'identité d'un des assaillants, Adel Kermiche, 19 ans, aucune condamnation sur son casier judiciaire mais connu des services antiterroristes.

Le 23 mars 2015, un membre de sa famille a constaté sa disparition. Il est interpellé le même jour par les autorités allemandes alors qu’il utilisait l’identité de son frère pour entrer en Syrie. Placé sous contrôle judiciaire, il est placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le département, et obligation de pointage une fois par semaine dans son commissariat de rattachement.

Moins de deux mois plus tard, le 11 mai 2015, il est signalé comme ayant quitté le domicile familial. Un mandat d’arrêt international est alors émis. Localisé et interpellé en Turquie le 13 mai avec la carte d’identité de son cousin, il est mis en examen le 22 mai, et son contrôle judiciaire est révoqué. Il est alors placé en détention provisoire en attendant son jugement. Il est ensuite placé sous contrôle judiciaire avec assignation à résidence et obligation de porter un bracelet électronique. Le parquet de Paris a fait appel de ce jugement, qui a finalement été confirmé par la justice française. Il est alors assigné à résidence avec des permissions de sortir entre 8h30 et 12h30 du lundi au vendredi, et de 12 heures à 18 heures le samedi.