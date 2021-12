Calvados : Qualifiée pour les JO de Rio, Bibiro Ali Taher partage son expérience avec des jeunes d'Hérouville

L'athlète est arrivée en France, à Hérouville Saint-Clair (Calvados), à l'âge de sept ans, et y débutera l'athlétisme. Aujourd'hui âgée de 27 ans, la Tchadienne Bibiro Ali Taher a acquis sa qualification, fin juin 2016 en Afrique du sud, pour concourir dans le 5 000 mètres aux Jeux Olympiques de Rio.

Des valeurs du sport

Ce vendredi 29 juillet 2016, elle rencontrera de jeunes Hérouvillais de l'association Cap'SPORT pour partager son expérience, et notamment évoquer avec eux sa préparation et son état d'esprit... Bibiro Ali Taher :

Impossible de lire le son.

Objectif : demi-finales

Bibiro Ali Taher défendra les couleurs de son pays d'origine, le Tchad. Elle vise une place en demi-finale des Jeux, et compte battre son record personnel de 17'32" sur le 5 000 mètres. Plus tard, elle lorgne une médaille aux championnats du monde de l'an prochain et compte se spécialiser dans le marathon.

Impossible de lire le son.

