Circulation: anticiper le chassé croisé juillet-août 2016, dans le sens des départs

Le premier week-end d'août on retrouve le grand chassé-croisé de l'été avec son lot de bouchons. Ce sera à nouveau le cas samedi 30 juillet en Normandie et sur toute la France. Bison futé voit déjà rouge pour vendredi 29 juillet 2016, noir pour samedi et jaune pour dimanche 31 juillet. Dans le sens des retours la circulation devrait être plus facile.

Eviter la galère

Pour éviter les heures d'attente dans la voiture, choisissez les itinéraires moins fréquentés (voir carte p.6), évitez notamment les autoroutes qui convergent à Paris.