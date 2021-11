Orne : le nouveau terrain de golf d'Alençon est ouvert

C'est une vraie curiosité à Alençon (Orne) : un terrain de golf de six trous (pour l'instant) vient d'ouvrir cette semaine du 20 juillet 2016, sur l'hippodrome, qui est situé près du centre-ville. C'est une première dans le grand ouest de la France !

Terrain compact avec six trous

Ce terrain "compact" avec six trous et un practice a été réalisé sur un espace de sept hectares qui jusqu'ici ne servait à rien : au milieu de la piste en ovale, du champ de course de quinze hectares, situé dans la ville, qui n'accueille chaque année que seulement six réunions de courses hippiques.

En ville.

L'avantage d'un tel golf est sa proximité : les "actifs" peuvent venir y taper des balles sur la pause du déjeuner, les retraités viennent y faire un parcours pas trop éreintant ni trop long, les ados viennent en vélo ou en bus urbain ! Le terrain de l'hippodrome est drainant : le golf pourra donc sans difficulté être ouvert à l'année.

Rencontre avec Cyrille Le Ponner, prof de golf. C'est lui qui a eu l'idée d'implanter ce nouveau terrain de golf à Alençon :

Cyrille Le Poner ambitionne de créer une association sportive de 200 à 300 golfeurs, une école de golf, et de passer son terrain de 6 à 9 trous.

PRATIQUE. Accès au terrain de golf par la Rue (Impasse) du 31e Régiment d'Infanterie, face au CFAI ; c'est l'accès des vans au champ de course.

