Idées loisirs en Normandie pour ce week-end des 23 et 24 juillet

MANCHE

Jusqu'au 20 août, venez glisser sur l'Aquaride, la plus grande structure aquatique d'Europe (65m de glisse et 10m de haut). A tester 7 jours sur 7, de 11h à 19h, sur le parking de l'Embouchure du Thar à Saint-Pair-sur-Mer avec Tendance Ouest.

Depuis jeudi et jusqu'à samedi se tient à Granville le Festival Marée Moderne. Pour cette 4ème édition, activités et performances pluriculturelles et multidisciplinaires côtoient le traditionnel cinéma en plein-air. Rendez-vous au Parc Val-és-Fleurs de Granville. Le programme complet est à retrouver ICI

Tout ce week-end, se tient la 2ème édition du Barneville-Carteret Gliss'Festival avec Tendance Ouest. Assistez à des shows de rampes et venez vous initier aux sports de glisse. Tout est gratuit. Retrouvez le programme complet du week-end ICI

Tendance Ouest, partenaire, d'Aérolive, la tournée des groupes de musiques normands, ce samedi 23 juillet lors du Barneville-Carteret Gliss'Festival. Toutes les infos et les dates ICI

Tout ce week-end, se tient la 1ère Fête de l'Avranchin. Les mondes normands et la Normandie médiévale sont à l'honneur. Au programme : concerts, spectacle nocturne de vidéomapping, marché des producteurs, compétition et initiation aux jeux normands et installations d'arts numériques dans la vieille ville. Rendez-vous à Avranches ce samedi de 10h à 00h et ce dimanche de 10h à 18h.

Dimanche, c'est le 67ème Grand Pardon de la Mer et des Corporations à Granville. Au programme : animations, concert d'orgue, rassemblement et procession de Notre-Dame du Cap Lihou dans les rues. Le programme complet des festivités est à retrouver ICI

CALVADOS

America Normandy Festival depuis vendredi et jusqu'à dimanche à Caen. Le festival de la culture américaine revient avec de l'équitation western, de la musique et de la danse country. Une édition riche en nouveautés : concerts, spectacles, musique et danse sont au programme. Rendez-vous au parc des expositions de Caen. L'entrée est à 12€ pour les adultes pour une journée, c'est 6€ pour les enfants.

Tout ce week-end, c'est la fête de la moule à Isigny-sur-Mer. Dégustations de moules, animations musicales, dîner spectacle et bien d'autres animations sont attendues les deux jours. Rendez-vous, samedi et dimanche, de 11h30 à 22h dans le centre-ville d'Isigny-sur-Mer. C'est gratuit.

Tout ce week-end, c'est la fête des plantes à Creully. Exposition, vente de végétaux, plantes rares et décoration. Conseils de professionnels à découvrir sur place. C'est samedi et dimanche de 10h à 18h30.

Tout ce week-end, se tient à Fontaine-Henry le festival jeux et chevalerie. La compagnie du Dragon de Fer anime ce week-end festif : tir à l'arc, joute à pieds, livret-jeux et parcours chevaleresque. C'est samedi et dimanche de 14h30 à 18h30.

Samedi, venez participer à la 26ème Translutine à Luc-sur-Mer. Ce sont des courses à pied (enfant, découverte et Translutine) entre la plage et la digue de Luc-sur-Mer.

ORNE

Depuis vendredi et ce samedi se tient le festival Art Sonic à Briouze. Au programme de ce samedi : The Goaties, Lilly Wood & The Prick, Mass Hysteria, Jahen Oarsman ou encore Hyphen Hyphen. Toutes les infos ICI

Tout ce week-end, se tient la fête du Poiré à Mantilly, près de Domfront. Au programme de ce week-end : des rencontres avec les producteurs, des repas, des concerts, des jeux pour les enfants et de nombreux stands. Rendez-vous, samedi et dimanche, à Mantilly pour profiter de ces festivités.

Tout ce week-end, c'est la fête de la Sainte Madeleine à Bagnoles-de-l'Orne. Au programme de cette 22ème édition : vide-grenier, jeux en bois, courses hippiques, balade à poney, fanfare. Dimanche, à la tombée de la nuit, spectacle pyromélodique dans le parc du château de Bagnoles-de-l'Orne.

Samedi, c'est la 4ème édition de la fête des enfants à Sées. Au programme : jeux géants en bois, circuit balisé de karts à pédales et petits vélos, structures gonflables, parcours aventure, tir à l'arc, ateliers maquillage et spectacles. Rendez-vous, ce samedi, de 13h à 18h au centre polyvalent de Sées. Les infos ICI

Les dimanches après-midi sous les platanes, ce dimanche, à l'Aigle. Concert gratuit de King Biscuit, c'est du blues. Rendez-vous à partir de 17h, rue Marcel Guiet.