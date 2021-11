J'ai testé pour vous… Pokemon Go à Rouen

C'est LE jeu de la génération 1990. Tout adulte aujourd'hui âgé de 15 à 30 ans a un jour joué aux Pokemon, ces petites créatures qu'il fallait attraper puis dresser sur Game Boy. Le jeu vient de trouver une nouvelle jeunesse sur smartphones, avec Pokemon Go. Le principe reste le même, à savoir capturer les Pokemon à l'aide des Pokéballs, mais le décor change. Grâce au principe de réalité augmentée, votre personnage épouse vos déplacements dans la vraie vie. Et c'est là que les Pokemon apparaissent. Ainsi, vous pouvez croisez Pikachu rue du Gros Horloge, à Rouen (Seine-Maritime), Bulbizarre dans la forêt de Roumare ou Nosferatu près de la cathédrale.

Un Bulbizarre chez les policiers

Passé les petits réglages – donnez un nom au dresseur, donnez lui aussi un style – et c'est parti ! Avec votre connexion internet et votre signal GPS allumé, arpentez les rues de votre ville. Très vite, un premier Pokemon apparaît. C'est souvent Bulbizarre, Pokemon Plante légendaire, présent depuis les débuts du jeu. Appuyez dessus sur votre écran tactile : vous l'apercevez alors au milieu des passants. A vous de lancer la Pokeball de façon suffisamment habile pour le capturer. Alors certes, vous avez l'air un peu idiot au milieu de la rue - en l'occurrence rue Brisout de Barneville, près de l'hôtel de police - à attraper un Pokemon que seul vous pouvez voir… Mais quelle satisfaction quand il est ajouté à votre Pokedex (le Larousse des Pokemon) ! Viendront ensuite Roucarnage, rue des Carmes, Nosferatu, rue du Général Leclerc, ou encore le mignon Aspicot, capturé cours Clémenceau. Un Pokemon volant s'est même introduit par effraction dans notre rédaction… mais rassurez-vous, il n'a pas fait long feu !

Des Pokemon Plante en forêt, des aquatiques près du fleuve

Plus vous attrapez des Pokemon et plus vous accumulez des points d'expérience et augmentez de niveau. Au niveau 5, vous pouvez vous rendre dans les arènes pour des combats de Pokemon. Vous croiserez également la route de Pokéstore, où il sera possible d'acheter des Pokeballs supplémentaires pour mettre en boîte les monstres les plus retors.



Petit avantage du jeu : les Pokemon Plante comme Bulbizarre se trouvent plus facilement dans les espaces verts tandis que les créatures aquatiques évoluent plus près des points d'eau comme le fleuve… gare de ne pas tomber à l'eau ! Les histoires sont nombreuses où la recherche effrénée de Pokemon à conduit certains à s'aventurer dans des lieux peu recommandables : un dresseur s'est ainsi retrouvé sur l'autoroute tandis qu'un autre est tombé nez à nez avec des motards des Hells Angels. Mais ainsi va la vie d'un dresseur aventureux et déterminé.

LIRE AUSSI.