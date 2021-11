Calvados : quand le château de Caen replonge dans ses heures médiévales

Jamais un tel banquet n'avait été organisé au château de Caen (Calvados), comme ce sera le cas mardi 26 juillet 2016. Et le nom de l’événement ne dit pas tout. Car lors du "Banquet fantastique" programmé ce jour-là, dans le cadre du 950e anniversaire du couronnement de Guillaume le Conquérant, roi d’Angleterre, il ne s'agira pas de passer la fin de journée, assis à table. A partir de 18h et jusqu'à minuit, une scénographie inédite sera proposée gratuitement au grand public, pensée par l'association Raid Tolkien qui organise le festival Cidre et Dragon de Merville-Franceville qui avait attiré 70 000 personnes l'an dernier.

"Une âme fantastique"

"Nous n'avons pas souhaité partir dans de la reconstitution historique, mais nous avons plutôt voulu créer une âme fantastique", explique Sylvain Gravelaine, président de Raid Tolkien. "Les surprises seront nombreuses, amenées par les troupes de rue qui animeront le château".

Sylvain Gravelaine a conçu la scénographie

"Se réapproprier un peu plus le château"

Et que dire des canons à flammes qui projetteront du feu à 30 mètres au dessus du niveau du sol pour reconstituer virtuellement les tours aujourd'hui disparues du château de Guillaume ? "L'occasion est donnée de se réapproprier encore un peu plus le château, et nous souhaitons pérenniser ce banquet médiéval dans le temps", annonce Catherine Pradal, maire adjointe au tourisme, qui espère donc d'autres éditions. Côté banquet, la rôtisserie sera à l'honneur avec le célèbre cuisinier caennais Patoch. Les légumes seront soignés dans la potée végétarienne préparée par le restaurant local Greedy Guts, sans oublier les pâtisseries médiévales concoctées par La fluer des délices.

Pratique. Mardi 26 juillet, au château de Caen, dès 18h. Gratuit.

