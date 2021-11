Calvados : Il frappe et menace de mort sa femme et sa fille de 10 ans

Un homme, âgé de 41 ans, d'origine algérienne, aurait dû être jugé le lundi 18 juillet 2016 en comparution immédiate par le tribunal de grande instance de Caen. Mais, celui-ci a demandé un délai pour préparer sa défense, comme le lui permet la loi. Il lui est reproché des violences intrafamiliales et des menaces de mort envers sa compagne et sa fille de dix ans.

"Je ne me salirai pas les mains ! Je paierai quelqu'un !"

Les faits se sont déroulés à leur domicile de Giberville (Calvados), à l'est de Caen. La première plainte déposée par sa compagne remonte à décembre 2014. Les violences se sont accélérées depuis juin de cette année, l'homme frappant également sa fille de dix ans. Le 16 juillet, il les menace toute deux : "Je vais m'occuper de vous mais je ne me salirai pas les mains ! Je paierai quelqu'un pour faire le travail !"

Le contrôle judiciaire sera-t-il suffisant ?

Devant la décision de l'homme de faire ajourner son procès, une question se pose : étant donné la dangerosité potentielle de l'individu, un contrôle judiciaire sera t-il suffisant pour assurer la sécurité des victimes ? Le procureur, Jean-Pierre Triaulaire s'en inquiète : "Les avertissements n’empêchent pas forcement la réitération. Il est évident que l'on ne peut pas placer un gendarme derrière lui. Dans l'attente du procès, je demande une détention provisoire."

Mandat de dépôt

Son avocat, Maitre Tiphaine Brotelande penche pour un contrôle judiciaire : "Il a emploi de chauffeur routier depuis onze ans et ne revient sur Caen que le weekend. Il peut être hébergé par un ami pour éviter tout contact avec les victimes." Finalement, il sera mis sous mandat de dépôt jusqu'à sa comparution prévue le lundi 22 août. Ceci pour éviter toutes tentatives de représailles.

