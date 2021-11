Calvados : devant le Château de Caen, un jeune homme frappé et menacé de mort pour une cigarette

Les faits remontent au vendredi 27 mai 2016. Il est environ 18 heures, un jeune homme est assis sur la pelouse du château de Caen (Calvados). Un individu, visiblement éméché, s'approche et lui demande une cigarette. Devant son refus, les insultes et les menaces se mettent à fuser. "Je vais te tuer, fils de p… ! Je vais te péter la gueule !" A la suite de quoi, il l'empoigne par les cheveux, et, aidé par un comparse, lui donne des coups de poing dans le visage et sur le corps.

Le prévenu aux abonnés absents

Jason Cordonnier, âgé de 25 ans, n'a pas donné suite à la convocation du tribunal de grande instance de Caen (Calvados). Il a donc été jugé en son absence pour violence en état d'ivresse manifeste.

"On n'a pas frappé à deux, ce n'est pas dans mes habitudes !"

La victime, souffrant de douleurs cervicales et musculaires, a dû être soignée par un kiné. Lors de l’enquête, le prévenu admettra simplement avoir agi sur le coup de la colère. En ce qui concerne le deuxième larron, il déclarait, presque scandalisé : "On n'a pas frappé à deux, ce n'est pas dans mes habitudes !"

"Six pages de mentions à son casier judiciaire"

"Dix-sept mentions, soit six pages à son casier judiciaire", soupire la présidente, avant d'en entamer la lecture : vols en réunion, recels, trafic de stupéfiants, extorsion par violence, menaces, violence alcoolisée, violence à l'encontre d'un chargé de mission publique (celui-ci ayant été jugé par le tribunal pour enfant). Le procureur ajoute que le prévenu est très connu des tribunaux pour de la violence gratuite. Trois mois de prison ferme sont requis. Le parquet suivra cette sentence y ajoutant la révocation de 15 jours de sursis. Il devra en outre verser 1500 euros de dommages et intérêts à la victime.

A LIRE AUSSI.