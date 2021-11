Près de Rouen, il tente un car-jacking pour fuir la police

Une patrouille de police circule à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) jeudi 14 juillet 2016 à 00h40 quand elle remarque une Alfa Romeo griller un stop. Les policier smettent alors leur gyrophare et tentent de contrôler l'automobiliste, qui prend la fuite, emprunte le périphérique Jean Macé et grille plusieurs feux rouges rue des Alpes. Là, il heurte des poteaux métalliques et doit continuer sa fuite à pied.

Le car-jacking échoue

Il repère alors un véhicule avec une mère et ses enfants à l'intérieur. Il tente de l'en déloger pour s'enfuir en voiture mais la victime, âgée de 30 ans, résiste et parvient à mettre en fuite le voleur. Celui-ci, âgé de 25 ans et domicilié à Saint-Etienne-du-Rouvray, est finalement interpellé rue Daniel Sorano après avoir été plaqué au sol.

