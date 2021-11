Nice : une famille retrouve son bébé sain et sauf grâce aux réseaux sociaux

"Petit garçon perdu pendant le mouvement de foule", "poussette bleu", "faites tourner l'info", avait indiqué une proche sur le réseau social peu avant minuit, en diffusant la photo du garçonnet métissé malgache et laotien.

"Une jeune femme l'a recueilli et ramené chez elle, elle s'est ensuite connectée et a trouvé la photo du bébé" sur Facebook et a aussitôt pris contact avec ses parents, a confirmé une amie de la famille interrogée vendredi par l'AFP.

"Trouvé!", a posté une autre membre de la famille vers 1H30 du matin, remerciant "tous ceux qui nous ont aidé et envoyé des messages de soutien", mais déclinant plus de commentaires, indiquant que d'autres membres de la famille étaient hospitalisés.

Après le carnage sur la Promenade des Anglais de Nice qui a fait au moins 84 morts, dont plusieurs enfants, de nombreux avis de recherche de personnes disparues ont fleuri sur les réseaux sociaux.

Un numéro de téléphone officiel a par ailleurs été rapidement mis en place dans la nuit, dans le cadre du Plan Blanc déclenché par le CHU de Nice pour les personnes à la recherche de leurs proches (04.93.72.22.22).