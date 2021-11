Calvados : vol d'une urne funéraire à Caen, le fils de la défunte désemparé

Les faits remontent au mercredi 6 juillet 2016. La maison du docteur Gérard Babatasi à Caen (Calvados) est cambriolée. Parmi les objets emportés par les malfaiteurs, l'urne funéraire de sa mère. "Cela fait déjà une semaine, et j'ai toujours l'espoir que les malfaiteurs attendent un peu que l'affaire se tasse et qu'ils la déposent devant la porte... bientôt !", explique ce chirurgien connu pour sa participation au sein de l'association humanitaire la Chaîne de l'espoir, qui a permis de sauver de nombreuses vie en Afrique et en Asie.

Décédée il y a moins d'un mois

"Je suis totalement désemparé. Ma maman est décédée à mon domicile le 17 juin, avant d'être incinérée. C'est triste". Le docteur avait porté plainte le soir même du vol.