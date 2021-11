Un premier Salon virtuel de l'emploi dans l'Orne

Les demandeurs d'emploi de toute la France vont pouvoir postuler aux offre émises par les entreprises de l'Orne, durant cette grande première, qui est en cours de préparation. Du lundi 3 au vendredi 14 octobre 2016, Pôle emploi va organiser un "Salon de l'emploi" dédié aux métiers de l'industrie. Mais ce sera un salon virtuel, à l'échelle du département.

Ça se passe sur Internet

Concrètement, tout va se passer sur Internet, pour éviter les longs et fastidieux déplacements des demandeurs d'emploi, mais aussi des entreprises qui offrent des postes. Les premiers contacts se passeront également sur le web, ce qui va permettre aux chômeurs de toute la France, de postuler.

Emplois techniques

Ce premier "Salon de l'emploi virtuel" sera centré sur les métiers techniques de l'industrie : techniciens, agents de maîtrise et cadres. Dans l'Orne, l'industrie pèse 22,3 % sur Argentan, 37,9 % sur Flers et 42,5 % sur le bassin de L'Aigle-Mortagne, alors que la moyenne nationale n'est que de 18 %.

Témoignage de Yannick Jouadé, directeur de l'agence Pôle emploi d'Argentan, et coordinateur départemental de ce salon virtuel :

Impossible de lire le son.

Dès à présent, Pôle emploi lance un appel à toutes les entreprise implantées dans l'Orne, intéressées par proposer des offres d'emploi lors de ce salon virtuel.

PRATIQUE. Contact par mail en cliquant ici, au 02 33 12 11 13 ou dans les six agences Pôle emploi de l'Orne.