Sébastien Jouve, le kayakiste de Normandie, veut une médaille aux Jeux olympiques

Les passions ne naissent jamais par hasard. Celle de Sébastien Jouve, licencié à Vernon (Seine-Maritime), trouve son plus bel écho dans sa tendre enfance, quand à trois ans son père lui offre son premier kayak, qu'il avait lui-même fabriqué. La mise à l'eau eut lieu sur le lac de Serre-Ponçon, dans les Alpes français. Il faut dire qu'à l'époque, le papa alimente déjà l'histoire sportive familiale, avec des sélections régulières en équipe de France. Trente en plus tard, c'est le fils qui veut en écrire la plus belle page avec une médaille en vue aux Jeux olympiques de Rio, en août prochain.

Reconversion écrite

"C'est clair qu'avec mon coéquipier Maxime Beaumont, on y va pour ça", explique le natif de Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime). "Ce sont mes troisièmes JO, et pour moi, ce sont les Jeux de l'expérience". Septième à Pékin en 2008 sur 500m, il était arrivé quatrième à Londres en 2012 sur 200m.

Sébastien Jouve et son objectif à Rio Impossible de lire le son.

Résident de Ouistreham (Calvados) depuis 2014, Sébastien Jouve s'entraîne deux à trois fois au quotidien. "Je passe 160 jours par an dans le coin, utilisant beaucoup le canal de Caen notamment, en plus des 100 jours de stage à l'étranger". A 33 ans, ce seront ses derniers JO, "et même mes dernières courses de haut niveau en kayak".

Mais déjà dans sa tête, les contours de son futur proche sont dessinés. Fort d'un diplôme de science et de technologie de l'ingénieur acquis cette année à Bayeux (Calvados), il travaille en tant que chargé de projets pour Enedis qui gère le réseau d'électricité en France. "Côté sportif, j'ai déjà pas mal goûté à la voile et au kayak en mer, et je resterai donc au contact de l'eau, basé à Ouistreham !"

En attendant, du mardi 19 juillet 2016 au samedi 23, il participe aux championnats de France à Libourne, pour une dernière grosse préparation avant les Jeux :

Sébastien Jouve aux championnats de France Impossible de lire le son.