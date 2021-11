La Casinière, rue aux Namps à Caen

L'établissement La Casinière a remplacé La P'tite Ferme et propose le midi une formule entrée + plat ou plat + dessert à 13,90€ ou, en version complète, à 17,90€.

Pas de fausse note

À l'ardoise, en entrée, une salade de petits chèvres chauds rôtis au miel. Rien d'original me direz-vous. Certes, mais il est parfois plus compliqué de sublimer l'ordinaire que l'original. Et là, le pari est juste… réussi. Sur un mesclun à l'assaisonnement acidulé viennent s'ajouter de petits dés de navet. C'est frais. Pour poursuivre, j'opte pour un filet de cabillaud, crème de ciboulette au citron. La chair du poisson est tendre et les légumes aux notes sucrées (pommes de terre, patates douces, carottes…) se fondent à merveille avec ce plat.

Initialement, je n'avais pas prévu de prendre de dessert mais devant ce sans-faute, je me dois d'aller jusqu'au bout de ce déjeuner. Entre panna cotta aux fruits rouges et gâteau pomme amande, je choisis la première option. Encore une fois, rien à redire. Quand à l'endroit, c'est feutré. Bref, charmant.

PRATIQUE. La Casinière 10, rue aux Namps à Caen. Tél. 02 31 38 82 84. Site internet.