Souf, finale de l'Euro 2016 et vos sorties club ce week-end des 9 et 10 juillet

Ce samedi 9 juillet 2016, Souf est en showcase à l'Apocalypse New à Hambye (Manche) près de Saint-Lô (Manche), le petit protégé de Maître Gim's vient chanter ses hits « Mi Amor » ou encore « Mea Culpa » avec séances photos et dédicaces. Puis dimanche, c'est la Happy Sundays Party avec entrée gratuite dès 20h pour suivre la finale de l'Euro 2016 de football.

Dress code « chaleur » de rigueur au Koncept à Lessay (Manche) pour l'élection de miss t-shirt mouillé.

A l'Agrion au Moulin de Ver (Manche),venez fêtez vos examens avec la soirée Projet X, au programme : sexy jacuzzi, gogo, feux, canon à neige, méga mousse, bâtons à LED ou encore un château gonfable.

Dj SubZero vient mixer toute la nuit aux Planches à Deauville.

Grosse soirée Holi au Tiffany à Vire, l'un des plus gros complexes de Normandie, avec aux platines, le DJ Serjo Bram's.

Au Bayokos à Alençon c'est la Students Party soirée Equipe de France.

A Flers, on fête les résultats des examens avec des tonnes de friandises dans votre club le Why Not.

Ce dimanche, suivez la finale de l'Euro 2016 de football avec Tendance Ouest sur la plage de Ouistreham Riva Bella a partir de 20h. Animations et retransmission gratuite sur écran géant.

