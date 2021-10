Tours (AFP). Un millier de Harley-Davidson paradent à l'American Tours Festival en attendant Johnny

Cette parade, un moment fort du festival qui a rassemblé cette année près de 60.000 personnes, selon les organisateurs, a débuté par la traditionnelle bénédiction par le père Guillaume Morin, curé à Notre-Dame-la-Riche (Indre-et-Loire), également motard.

Missel et bénitier à la main, en robe blanche, il a fait le signe de croix devant les pilotes en santiags, chapeau texan, blousons de cuir ou veste en jeans cloutés, laissant parfois échapper un sourire en voyant les tatouages et déguisement de certains motards : ailes d’anges, tête de mort, pinup… Les bikers ont marqué un temps d’arrêt et de respect au moment de la bénédiction avant de partir en mettant les gaz et en klaxonnant.

"Si Jésus avait vécu à notre époque, aurait-il utilisé la moto pour se déplacer ? Difficile de répondre à cette question. On sait juste qu’il a, comme vous, parcouru les routes de son pays en long, en large et en travers avec ses amis les apôtres", a lancé le père Morin.

Selon Xavier Crépet, directeur marketing et communication pour Harley-Davidson en Europe du sud-ouest "L’American Tours Festival est devenu le festival de bikers le plus fréquenté en France". Par comparaison le plus grand rassemblement de Harley-Davidson au monde réunit lui plus de 500.000 bikers, à Sturgis (États-Unis), dans le Dakota du sud.

L'American Tours Festival, qui existe depuis dix ans, propose trois jours de concerts, avec cette année sur scène The Original Blues Brother Band, John Kay & Steppenwolf (à qui l'on doit le célèbre Born To Be Wild) et Johnny Hallyday, qui se produit dimanche soir à 18H00.

Mais le festival propose aussi des pistes de danses géantes, des animations autour de la conquête de l'Ouest ou dans la plus pure tradition far west (tri de bétail, rodéo) mais aussi des épreuves de "tracteur pulling" (qui consiste à tracter une remorque avec un tracteur, souvent modifié, le plus loin possible) et de "drift" (le pilote contrôle son véhicule pendant qu'il glisse d'un côté vers l'autre de la piste).