Ouistreham. Il casse le mobilier de sa compagne avant de s'en prendre aux forces de l'ordre

Le 19 mai, peu avant 23h, à Ouistreham, au nord de Caen, un couple regagne le domicile de la jeune femme, après avoir passé la soirée dans un bar à boire quelques verres. Celle-ci demande alors à son ami ce qu'il a fait de sa journée. Marin-pêcheur, l'homme est depuis quelque temps au chômage. La discussion s'envenime et l'homme, alcoolisé plus que de raison, s'agite, donnant un coup de poing dans l'escalier.

L'intervention de sa mère le déchaîne

Inquiète, la jeune femme appelle la mère, mais cette intervention plutôt que de le calmer le déchaîne et sa colère explose. Il dégrade à coups de poing la machine à laver, le four, la gazinière et casse une partie des meubles. A l'arrivée des forces de l’ordre il oppose une vive résistance physique émaillée d’insultes : "Bande de connards ! Bons à rien ! J'emmerde les gendarmes !" Le jeune homme comparaissait le mercredi 29 juin devant le tribunal de grande instances de Caen pour dégradations de biens appartenant à autrui ainsi que pour rébellion et outrages envers des personnes dépositaires de l'autorité publique.

"Jamais l'alcool n'a résolu les problèmes de travail"

A l'audience, le prévenu, âgé de 24 ans, fait profil bas. "Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça... J’étais énervé... Mon amie me harcèle à cause de mon chômage, mais j'ai travaillé quatre ans comme marin-pêcheur. Le patron ne m'aimait pas, alors après mes vacances je n'y suis pas retourné." Il écope d'un mois de prison avec sursis, le président lui laissant entendre que jamais l'alcool n'a résolu les problèmes de travail.