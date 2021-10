Calvados. Il critique ses méthodes éducatives. En réponse, trois dents et le nez fracturés

A 17h, le 24 juin 2013, un homme bénéficiant du droit de visite un week-end sur deux, ramène son fils chez sa mère, à May-sur-Orne, au sud de Caen. Celle-ci vit avec un nouveau compagnon avec lequel elle a eu deux autres enfants. Cet homme est alors pris à partie par le père du jeune garçon, lui reprochant ses méthodes éducatives et sa violence. Sans sommation, l'autre se lève et lui assène un violent coup de poing en plein visage.

Dix jours d'incapacité de travail

Le certificat médical relèvera d'importantes lésions : fracture du nez et de trois dents, hématomes à la joue, à l’œil, ecchymoses au cou. Cette attaque vaudra à la victime dix jours d'incapacité de travail. L'agresseur a comparu pour violence le mercredi 29 juin devant le tribunal de grande instance de Caen. A la barre, il explique et minimise : "Il n'avait pas à me parler comme ça de la façon dont j'éduque mes enfants et il est vrai aussi le sien. Élever des jeunes n'est pas facile. Il m'a provoqué. Mais je n'ai donné qu'un seul coup de poing, pas d'avantage !"

Six mentions au casier judiciaire

Le casier judiciaire du prévenu comporte six mentions : vols, dégradations, recels, violence avec arme, conduite sans permis, violence alcoolisée... "Êtes-vous dépendant de l'alcool ?" questionne le président. L'individu affirme ne boire qu’occasionnellement en société. Le procureur déplore que cette scène se soit passée devant de jeunes enfants et que cela dénote d'une bonne dose d'immaturité. Le verdict est d'un mois de prison avec sursis.