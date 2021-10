Deux jeunes hommes ont écopé de deux ans et d'un an de prison ferme mercredi 7 juillet à la barre du tribunal de Lisieux. Ces deux habitants de Dives-sur-Mer de 19 et 20 ans ont été condamnés pour braquage, cambriolage et recel. Début juillet, ils avaient braqué un caviste. A leur actif aussi, le cambriolage d'une parfumerie et le recel de matériel informatique.