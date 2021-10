L'INSEE publie son rapport sur la crise en 2009

L'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a rendu public aujourd'hui, mardi 15 juin, à Caen, son bilan sur "La Basse Normandie et la crise en 2009". Le chômage a continué d'augmenter dans la région, avec un total de 55 000 chômeurs inscrits à Pôle emploi fin 2009, soit une augmentation de 13,5% par rapport à la même période un an plus tôt. Une augmentation moins forte cependant dans la région que dans le reste de la France.

A noter que le taux de chômage a augmenté plus fortement dans le Calvados (+1,6 point) que dans la Manche (+1,2 point). Le chômage dans la région touchait fin 2009, 9,1% de la population active (8,3% dans la Manche, 9,6% dans le Calvados).