M-Stadium : Malherbe va de l'avant

“Le principe est simple. On achète son billet ou sa carte d’abonnement via un compte mobile, et quand on arrive à la porte pour entrer dans le stade, il suffit de présenter son portable devant une borne”, explique Damien Jouan, l’un des 20 testeurs de cette innovation.

Si, à l’heure actuelle, le processus est encore en rodage, “cette expérimentation grandeur nature continuera à se développer tout au long de la saison, pour être mis définitivement en place auprès du grand public la saison prochaine”, assure Pilou Mokkedel, responsable de la communication et de la sécurité du stade. Les supporters volontaires sont invités à se présenter à la boutique du club pour tester le M-Stadium lors des prochains matchs.

“Cette expérience prouve que le club veut aller de l’avant. Mais en attendant, je compte bien garder ma vieille carte d’abonnement au cas où”! plaisante Damien Jouan. Pour l'instant, il est l'un des deux seuls abonnés à avoir testé le M-Stadium.

