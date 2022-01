Révélations exclusives sur le nouvel IPhone

Découvrez ci-dessous et en vidéo les dernières nouveautés de la marque à la pomme telle que l'humoriste Anthony Kavanagh et ses amis les imaginent. Cette vidéo est notre sélection web du jour. Il s'agit d'un message publicitaire d'un futur modèle du téléphone. Le comédien a pris un petit peu d'avance sur le produit alors que les plus technophiles d'entre nous attendons toujours impatiemment les premières informations concernant la prochaine sortie de l’iPhone 5 (sinon vous ne seriez probablement pas en train de lire cet article).