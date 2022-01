Emission : Le Best-of Tendance Sports du 19 septembre

Ce lundi, Tendance Sports se promettait riche en performances sportives chez les bas-normands. Dans la première partie, l'Equipe de Tendance Ouest est revenue sur le match nul de Caen à Auxerre samedi et sur le choc qui attend les hommes de Franck Dumas face à Lyon mercredi. Sandra Rabier et Thomas Gillot étaient présents pour répondre aux questions de nos journalistes et de notre consultant sur deux sujets sensibles, le rugby est-il un sport de femme et le Nord de la France est-il une terre inconnue du ballon ovale ? Enfin, le coup de coeur du jour pour un vice-champion du monde manchois dans une discipline peut connue...

Partie 1 : Le SM Caen de retour aux affaires après son match nul à Auxerre et avant de recevoir Lyon, le leader de Ligue 1 mercredi soir à d'Ornano. Jerry Vandam a notamment été au centre des conversations...

Partie 2 : Les Tops et les Flops : Retrouvez la belle victoire du Caen HB en N2, le podium du Team Deslandes en Rallycross à Mayenne ainsi que le titre de champion d'Europe des Clubs glâné en Kayak-Polo par la formation de Condé sur Vire.

Partie 3 : Toute l'actualité du stade caennais et de l'ovalie caennaise en Rugby avec nos deux invités, Sandra Rabier et Thomas Gillot.

Partie 4 : Le grand débat : "Le rugby est-il un sport de femme" et "le Nord de la France, un no mans land de rugby ?"

Partie 5 : La carte blanche à Sylvain Letouzé, aujourd'hui, coup de coeur au vélo couché et à Geoffroy Lelièvre, champion de France et vice-champion du monde de la discipline.

