Nouvelle télé-réalité ce soir sur TF1

Sur TF1 : nouvelle émission de télé-réalité. Quarante caméras ont filmé 24h/24 durant un mois la maternité de Poissy. Il s'agit d'une adaptation du programme britannique à succès "One born every minute", diffusé sur Channel 4. La voix off nous promet dans la bande annonce (à découvrir ci-dessous) de tout nous montrer. Si vous pretez attention, vous remarquerez peut être que la voix-off n'est autre que la voix française de Meredith Grey, héroïne de la série hospitalière Grey's Anatomy. Ce programme est à découvrir en deuxième partie de soirée à 23h15.

Du très grand cinéma sur France 2 à 20h35 : Troie. Au casting : Brad Pitt , Orlando Bloom , Eric Bana , ou encore Diane Kruger. Un film que nous vous conseillons vivement malgré sa durée de 2h35 ! Pas évident de faire un film grand public autour du thème de la Grèce antique, le pari est pourtant réussi.

France 3 vous donne rendez-vous ce soir avec le huitième prime-time de "Plus belle la vie" à 20h35. Dans cet épisode exceptionnel, vous y retrouverez l'acteur Yves Rénier dans le rôle de Benjamin Tomasini, un ancien amant de Wanda qui va d'ailleurs devoir courir tout nu dans Marseille

Sur les autres chaînes et en première partie de soirée :

Les experts Manhattan sur TF1

Bordeaux/Lille sur Canal : 7eme journée de L1

Sur Arte : du cinéma avec Jesus Camp. Ce documentaire américain a été nommé aux Oscars en 2007 et traite de l'endoctrinement pratiqué lors d'un rassemblement évangélique néo-charismatique pour enfants et adolescents aux États-Unis.

Sur M6 : la suite de la dernière saison de Desperate Housewives.