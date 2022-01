Roller-hockey : le RSHC veut mettre plus de professionnalisme

Finie la période d'intérim, sans réelle organisation, place à un duo d'entraîneurs-joueurs aux rôles bien établis. "Avant, on était un peu dans l'autogestion et ça nous portait préjudice. Maintenant, on part sur un nouveau projet avec une structure plus claire." Antoine Rage est l'un des deux joueurs à disposer de nouvelles responsabilités dans l'équipe de Ligue Elite, la plus haute division nationale. Mais c'est Gérôme Guérin, pas novice en la matière, qui a pris les rênes. Aucun des deux jeunes hommes (23 et 21 ans) n'est diplômé, mais le duo a reçu un soutien sans faille de ses coéquipiers. Il promet des changements.

"Les entraînements seront plus structurés et mieux préparés. Sur le plan physique comme sur le plan tactique, on fera les choses de manière beaucoup plus sérieuse et régulière." Avec cette réorganisation, Caen aspire à franchir un cap sur la scène française. "Les joueurs ont envie de s'investir. Il y a moyen de faire quelque chose de bien car on a le potentiel mais on ne l'a pas encore exploité entièrement", affirme Gérôme Guérin. Caen débutera le championnat le 24 septembre, avec un effectif légèrement remanié, contre l'épouvantail Anglet, champion de France en titre. En attendant, sa préparation continue. Les Caennais sortent d'un tournoi "assez encourageant" à Tours, conclu par une victoire sur Angers (Elite) dimanche 11 septembre.

Le RSHC veut mettre plus de professionnalisme

