Le monde vu par les enfants. Pourquoi ? PASKE !

Cette marque se tente un buzz et il y a de quoi faire avec les enfants. Elle a choisi de demander leur avis à des petits bouts de 4 à 6 ans sur des questions aussi variées et cruciales que "Pourquoi on a des poils ?", "Comment on fait les bébés ?", "Pourquoi c’est bien d’avoir un chien ?", "Pourquoi les dinosaures ont disparu ?" ou "Pourquoi on perd ses dents ?". La marque l'a bien compris : les enfants peuvent être drôles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on les voit souvent dans les bêtisiers à la télévision. Le premier épisode est en ligne, et c'est la question "pourquoi on perd ses dents" qui a été posé à plusieurs petits pour ce n°1. Si on n'obtient pas vraiment la réponse, on se console avec des explications tout à fait sérieuses. Mais quand on parle de "dents", la petite souris ne met pas longtemps à intervenir dans la conversation. Cette web série s'appelle "PASKE" et le premier épisode est en ligne. Regardez ci-dessous.