Le ferroviaire : "une priorité" pour la région

“Investir dans le ferroviaire est une priorité. Notre stratégie est double : on prépare l’avenir, mais on en n’oublie pas les besoins quotidiens. Nous allons investir plusieurs centaines de millions d’euros sur les trois prochaines années”, a tenu à préciser Laurent Beauvais. Parmi les grands investissements à court terme figurent la modernisation des infrastuctures sur plusieurs lignes, comme l’axe Caen-Le Mans-Tours ou Trouville/Deauville-Cabourg. Un troisième aller-retour verra aussi le jour entre Caen et Rennes le 11 décembre prochain.

Les matériels seront également mis à jour, avec le développement des technologies sans contact et la rénovation de 28 des 48 gares de la région dès fin 2012. “En contrepartie de ces efforts, la région ne pourra pas longtemps continuer à se consacrer aux infrastructures routières.”