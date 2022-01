Idées loisirs Normandie : Week-end du 10 et 11 septembre

Tout ce week-end, venez découvrir les sports de glisse et de vent dans la baie du Mont St Michel, sur la plage de Carolles et les falaises de Champeaux où plus d'une quinzaine d'activités vous attendent dont de nombreuses nouveautés. Nous sommes en direct de la plage de Carolles jusqu'à midi sur Tendance Ouest.



Caen fête sa presqu'île tout ce week-end avec les arts de la rue, les cultures urbaines, la vie associative, sportive et culturelle mais aussi des concerts.

A Avranches, le festival la Nuit des Abrincat's, bat son plein Place Valhubert en plein centre ville. Toutes les infos sur ce festival sont à retrouver via sur lanuitdesabrincats.fr et tendanceouest.com. RDV tout à l'heure dès 16h sur deux scènes pour la suite des concerts.



Cet après-midi à Bayeux, c'est la nouvelle édition d'Urban Space une grande journée dédiée aux arts de la rue: graff, breakdance, foot-freestyle ou encore tennis-ballon. Des démonstrations et initiations vous seront proposées. La journée se terminera par un concert des Nasty Animals. Retrouvez l'interview de l'organisateur sur tendanceouest.com



C'est aussi la foire Sainte-Croix de Lessay tout au long de ce week-end, plus de 1 000 exposants sont réunis autour de l'agriculture avec de nombreux animaux mais aussi une fête foraine tout au long de ces 3 jours



En football Granville reçoit Brest ce soir à 18h, la réserve caennaise affronte Luçon à 16h30, tandis que l'équipe première de Malherbe affronte Toulouse dès 19h, une rencontre à suivre sur Tendance Ouest.





Du sport aussi dans le Cotentin avec la célèbre course cycliste des 3 jours de Cherbourg pour cette 32 édition le parcours passera par la Glacerie, Octeville, la vallée de Quincampois, Tourlaville, Equeurdreville, et bien sûr Cherbourg, à l'arrivée, place Napoléon dimanche.