Tom Frager bientôt de retour pour un nouvel album

L'album Better Days sorti en 2009 a permis au grand public de découvrir Tom Frager, ancien surfeur au grand coeur et que vous avez pu entendre à de nombreuses reprises en interview ou en showcase sur Tendance Ouest. D'ailleurs à ce sujet, l'équipe de Tendance Ouest avait été surpris à l'époque de rencontrer un artiste aussi près de son public et aussi sympathique.

Après avoir fait un passage sur scène au cours de l'année 2010, il est rentré il y a quelques semaines en studio pour enregistrer son second album solo, Nouvelle Vie, qui est prévu pour la fin de l'année 2011.

Le rythme est dynamique et la couleur ensoleillée pour ce premier extrait Nouvelle Vie que nous vous proposons de découvrir ci-dessous.