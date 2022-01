Mondeville se retrouve en tête de son groupe de CFA !

Pour son entraîneur, Jean-François Péron, la comparaison avec le précédent exercice s'arrête néanmoins aux chiffres : deux victoires et un nul. "Ca n'a rien à voir avec l'an dernier, assure-t-il. Dans la projection et l'état d'esprit, la situation est différente. On a été menés trois fois avant de revenir." Sa première place provisoire, Mondeville est allé la chercher dans la difficulté.

Contre Vitré, les Mondevillais comptaient un but de retard peu avant la fin du temps réglementaire. Mehdi Lecreux a égalisé sur pénalty (2-2, 90') puis Antoine Prével a inscrit le but de la victoire sur corner au bout des arrêts de jeu (3-2, 95'). "On a été mis en difficulté par une belle équipe de Vitré mais cette victoire compense le match nul concédé à Dinan une semaine plus tôt", estime Jean-François Péron. Le coach bas-normand espère voir une meilleure animation offensive samedi 10 septembre chez l'équipe réserve de Laval.