Mort en échappant à un contrôle

Un jeune homme de 26 ans, Anthony Lhomme, a trouvé la mort après avoir heurté un poteau électrique, mardi 1er juin, à Fontaine-le-Pin. Quelques minutes plus tôt, il venait de faire demi-tour devant un barrage dressé par la gendarmerie à Granville-Langannerie, entre Falaise et Caen. Les forces de l'ordre, ne parvenant pas à tenir la distance avec le fuyard, décident d'abandonner la poursuite. Arrivé à Fontaine-le-Pin, il perd seul le contrôle de son véhicule. Très grièvement blessé, il est transporté au CHU de Caen où il décèdera le lendemain matin. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne disposait plus de son permis de conduire.



