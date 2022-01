Scarlett Johansson chante "Bonnie & Clyde" avec Lulu Gainsbourg

Le titre figurera sur un album hommage, From Gainsbourg to Lulu, dont la sortie est prévue pour le mois de novembre.



Scarlett Johansson chante en anglais les paroles interprétées par Brigitte Bardot sur l'originale de 1968. Lulu Gainsbourg reprend les parties autrefois chantées par son père. Le titre circule sur internet, publié par The Hollywood Reporter le 1er septembre.



Sur cet album, on retrouvera également Vanessa Paradis, Iggy Pop, Marianne Faithfull et Rufus Wainwright, de même que la soeur de Lulu, l'actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg.



En 2008, Scarlett Johansson avait sorti l'album Anywhere I Lay My Head et avait collaboré avec Pete Yorn. Elle avait également repris la chanson "Last Goodbye" de Jeff Buckley pour la BO du film He's Just Not That Into You.