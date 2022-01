Caveglia prend ses marques à Caen

"Je ne suis là que depuis 48 heures, alors laissez moi un peu de temps pour prendre connaissance de tous les dossiers", s'est presque excusé Alain Caveglia aujourd'hui en conférence de presse, lui qui depuis ce matin est le nouveau directeur sportif du Stade Malherbe Caen. Une première pour le SMC qui n'a jamais compter une telle fonction dans sa hiéréachie.

Pour se lancer dans ce nouveau pari, Alain caveglia a dû tirer un trait sur son métier d'agent de joueur. Quid alors de ce que l'ancien buteur vedette du Havre, Lyon ou encore Sochaux aura donc à faire. "Je viens ici pour apporter mon expérience, dans un club que je connais bien et dont je partage les valeurs", a-til fait savoir avant d'ajouter : "partout en France, le Stade Malherbe est un club reconnu pour son sérieux".

Il a également indiqué qu'il passerait beaucoup de temps autour des terrains de foot du mond entier pour dénicher les joueurs qui correspondront au profil recherché. Nous lui avons également demandé si un jour il comptait entraîner et sa réponse fut des plus claires : "non, je ne veux pas entraîner, je n'entraînerai jamais. Il faut la fibre pour ça, et je ne l'ai pas".

> Audio : Alain Caveglia explique pourquoi il a décidé de rejoindre Malherbe et revient sur ses nouvelles missions.