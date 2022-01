Accès au droit : “Nous sommes à votre service”

Qu’est-ce qu’un point d’accès au droit ?

"En 1998, on s’est rendu compte que le droit était devenu extrêmement complexe et qu’il était nécessaire d’aider les gens à mieux le comprendre et l’utiliser. Sont nés alors les points d’accès au droit. C’était une nécessité. Le droit interfère dans tous les domaines de la vie quotidienne. Nous apportons à chacun une information de proximité sur la législation et les démarches possibles, ainsi que sur l’aide juridictionnelle. Nous fournissons des listes d’avocats. Nous sommes vraiment un guichet d’information et d’orientation".

Quelles sont les principales demandes des personnes qui viennent vous consulter ?

"40% d’entre elles concernent le droit de la famille : divorce, séparation, droit de visite et d’hébergement pour les enfants, pensions alimentaires, successions, surendettement... Après vient le droit du travail ou encore le logement... Nous recevons aussi des demandes sur le plan pénal (9%) en général, la moitié provenant des parties civiles, c’est-à-dire des victimes".

Au-delà des questions de droit, vous avez aussi un rôle de psychologue...

"Nous recevons en effet des personnes en situation de contentieux et nous essayons d’être toujours positifs et chaleureux. Avant tout, nous sommes des passionnés de droit, nous connaissons les rouages juridiques et judiciaires et nous sommes au service de la population".

Recevez-vous beaucoup de monde au point d’accès au droit de Caen ?

"Nous avons reçu ici plus de 3 000 personnes. La maison de la justice et du droit à Hérouville Saint-Clair reçoit également un nombreux public".

Y-a-t-il d’autres points d’accès au droit dans l’agglomération ?

"Non, mais il y a aussi des points d’accès au droit à Lisieux, à Bayeux, à Vire, à Pont-l’Evêque et à Falaise. Il en existe aussi un à la maison d’arrêt de Caen, un lundi par mois".

Quelle est la démarche à adopter pour bénéficier d’un échange au point d’accès au droit de Caen ?

"Il faut prendre rendez-vous par téléphone. Nous ne demandons que le prénom puisque l’entretien, gratuit, se fait de façon anonyme. Nous fixons la rencontre dans les jours qui suivent car il nous faut être réactifs. L’intérêt à Caen, c’est que ce point d’accès au droit est en plein centre-ville, face à l’église Saint-Pierre. C’est vraiment un avantage, car nous desservons ainsi tous les quartiers de Caen. Il faudrait cependant améliorer les locaux pour que nos visiteurs puissent bénéficier d’une plus grande confidentialité".

Pratique

Point d’accès au droit, 8 place Saint-Pierre. Tél. 02 31 79 73 38. Permanence le lundi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30, les mardi et jeudi de 8h30 à 12h30 et le mercredi de 8h30 à 12h.